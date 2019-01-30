В Украине втрое уменьшат норму потребления газа

Норма потребления газа для тех, кто не имеет счетчиков, составит 3,29 кубометров газа, а не 9,8 согласно решению Верховного Суда.

С 23 марта 2016 года решением Кабинета Министров были установлены следующие нормы потребления газа на человека (в жилье без счетчиков):

газовая плита при наличии центрального горячего водоснабжения (ЦГВП) – 3,3 кубометра газа;

газовая плита без ЦГВП – 5,4 кубометра газа;

газовая плита и водонагреватель – 10,5 кубометра газа.

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27 ноября 2018 года Верховный Суд Украины отменил соответствующие постановления Кабмина (и еще изменения за 2014 год). Поэтому в силе осталось постановление правительства №619 в редакции за 29 октября 2002 года. Цена на газ в платежках подскочила втрое:

газовая плита при наличии центрального горячего водоснабжения (ЦГВП) – 9,8 кубометра газа ;

; газовая плита без ЦГВП – 18,3 кубометра газа;

газовая плита и водонагреватель – 23,6 кубометра газа.

На заседании 30 января 2019 года объявили о еще одной попытке снизить тарифы на газ для потребителей – до 3,29 кубометра газа – из-за жалоб людей на завышенные платежки.