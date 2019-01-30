В Україні втричі зменшать норму споживання газу

Норма споживання газу для тих, хто не має лічильників, складе 3,29 кубометра газу, а не 9,8 згідно із рішенням Верховного Суду.

З 23 березня 2016 року рішенням Кабінету Міністрів було встановлено такі норми споживання газу на людину (у житлі без лічильників):

газова плита за наявності центрального гарячого водопостачання (ЦГВП) – 3,3 кубометра газу ;

; газова плита без ЦГВП – 5,4 кубометра газу;

газова плита та водонагрівач – 10,5 кубометра газу.

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27 листопада 2018 року Верховний Суд України скасував відпповідні постанови Кабміну (і ще зміни від 2014 року). Відтак чинною залишилась постанова уряду №619 в редакції від 29 жовтня 2002 року. Ціна на газ в платіжках підскочила втричі:

газова плита за наявності центрального гарячого водопостачання (ЦГВП) – 9,8 кубометра газу ;

; газова плита без ЦГВП – 18,3 кубометра газу;

газова плита та водонагрівач – 23,6 кубометра газу.

На засіданні 30 січня 2019 року оголосили про ще одну спробу знизити тарифи на газ для споживачів – до 3,29 кубометра газу – через скарги людей на завищенні платіжки.