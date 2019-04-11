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      В Украине введут еще один государственный праздник, – Вятрович

      517 Читати новину українською
      Владимир Вятрович
      Владимир Вятрович / 24 канал

      В Украине вскоре будут отмечать новый государственный праздник. Говорится о Дне свободы совести и вероисповедания, его введут по инициативе Всеукраинского Совета религиозных объединений и содействии Украинского института национальной памяти.

      В этот день украинцы должны чествовать тех, кто стали жертвами по религиозному признаку, рассказал председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает "Укринформ".

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      По его словам, коммунистический режим проводил репрессивную политику против украинцев. Репрессии не ограничивались только национальным или социальным факторами: был еще и религиозный фактор, их пытались уничтожить за их вероисповедание. Жертвами становились фактически все вероисповедания: говорится об Украинской православной церкви, УГКЦ, о протестантах, иудеях, мусульманах.

      Одним из инструментов формирования национальной памяти является создание государственного календаря – календарь важных дат, праздников, которые отмечаются на государственном уровне. По этой причине, когда представители Всеукраинского Совета религиозных объединений предложили ввести отдельный день для чествования тех, кто стали жертвами по религиозному признаку, мы это поддержали,
      – отметил Вятрович.

      Он добавил, что пока конкретную дату для этого дня не выбрали, однако дискуссии продолжаются и вскоре в Украине все же будут отмечать День свободы совести и вероисповедания.

      Внедрение этого государственного праздника является как никогда актуальным, поскольку в Украине уже насчитывается около 37 тысяч религиозных направлений и организаций.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Отдых Владимир Вятрович
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