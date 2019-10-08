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      В Украине введут технологию блокчейн и заработают криптовалютные биржы

      29 Читати новину українською
      В Украине в течение двух лет введут блокчейн
      В Украине в течение двух лет введут блокчейн / cryptotexty

      В Министетрстве цифровой трансформации Украины заявили, что в течение нескольких ближайших лет активно внедрят технологии блокчейн. Их собираются применять в государственном управлении и развитии виртуальных активов.

      Кроме этого в министерстве отметили, что хотят легализовать майнинг и привлечь в Украину международные криптовалютни бирже.

      Интересно: Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать

      Поэтому министерство планирует в течение следующих нескольких лет прежде всего законодательно определить терминологию. Путем внесения изменений в закон "О публичных реестры" и его одобрения министерство планирует пошагово:

      • разработать компромиссный вариант налогообложения в этой сфере;
      • к лету 2020 имплементировать рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию "грязных денег";
      • ввести технологию блокчейн в государственных реестрах;
      • легализовать майнинг;
      • привлечь в Украину международные криптовалютни биржи;
      • исключить злоупотребления на рынке виртуальных активов;
      • сделать Украину конкурентоспособной на мировом рынке виртуальных активов;
      • привлечь в Украину иностранные компании и инвесторов.

      Также в Минцифри планируют в ближайшее время подписать меморандум с межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Украины Blockchain4Ukraine, включающий более 50 депутатов, Блокчейн ассоциацией Украины, Офисом эффективного регулирования и другими организациями.

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Криптовалюта Министерство цифровой трансформации
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