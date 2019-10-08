В Украине введут технологию блокчейн и заработают криптовалютные биржы

В Министетрстве цифровой трансформации Украины заявили, что в течение нескольких ближайших лет активно внедрят технологии блокчейн. Их собираются применять в государственном управлении и развитии виртуальных активов.

Кроме этого в министерстве отметили, что хотят легализовать майнинг и привлечь в Украину международные криптовалютни бирже.

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Поэтому министерство планирует в течение следующих нескольких лет прежде всего законодательно определить терминологию. Путем внесения изменений в закон "О публичных реестры" и его одобрения министерство планирует пошагово:

разработать компромиссный вариант налогообложения в этой сфере;

к лету 2020 имплементировать рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию "грязных денег";

ввести технологию блокчейн в государственных реестрах;

легализовать майнинг;

привлечь в Украину международные криптовалютни биржи;

исключить злоупотребления на рынке виртуальных активов;

сделать Украину конкурентоспособной на мировом рынке виртуальных активов;

привлечь в Украину иностранные компании и инвесторов.

Также в Минцифри планируют в ближайшее время подписать меморандум с межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Украины Blockchain4Ukraine, включающий более 50 депутатов, Блокчейн ассоциацией Украины, Офисом эффективного регулирования и другими организациями.