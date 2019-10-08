В Украине введут технологию блокчейн и заработают криптовалютные биржы
В Министетрстве цифровой трансформации Украины заявили, что в течение нескольких ближайших лет активно внедрят технологии блокчейн. Их собираются применять в государственном управлении и развитии виртуальных активов.
Кроме этого в министерстве отметили, что хотят легализовать майнинг и привлечь в Украину международные криптовалютни бирже.
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Поэтому министерство планирует в течение следующих нескольких лет прежде всего законодательно определить терминологию. Путем внесения изменений в закон "О публичных реестры" и его одобрения министерство планирует пошагово:
- разработать компромиссный вариант налогообложения в этой сфере;
- к лету 2020 имплементировать рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию "грязных денег";
- ввести технологию блокчейн в государственных реестрах;
- легализовать майнинг;
- привлечь в Украину международные криптовалютни биржи;
- исключить злоупотребления на рынке виртуальных активов;
- сделать Украину конкурентоспособной на мировом рынке виртуальных активов;
- привлечь в Украину иностранные компании и инвесторов.
Также в Минцифри планируют в ближайшее время подписать меморандум с межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Украины Blockchain4Ukraine, включающий более 50 депутатов, Блокчейн ассоциацией Украины, Офисом эффективного регулирования и другими организациями.