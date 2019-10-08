В Україні запровадять технологію блокчейн та запрацюють криптовалютні біржі
У Міністетрстві цифрової трансформації України заявили, що протягом кількох найближчих років активно запроваджуватимуться технології блокчейн. Їх збираються застосовувати в державному управлінні та розвитку віртуальних активів.
Окрім цього у міністерстві зазначили, що хочуть легалізувати майнинг та залучити до України міжнародні криптовалютні біржі.
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Тож міністерство планує протягом наступних кількох років насамперед законодавчо визначити термінологію. Шляхом внесення змін до закону "Про публічні реєстри" та його схвалення міністерство планує покроково:
- напрацювати компромісний варіант оподаткування у цій сфері;
- до літа 2020 року імплементувати рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню "брудних грошей";
- запровадити технологію блокчейн у державних реєстрах;
- легалізувати майнінг;
- залучити до України міжнародні криптовалютні біржі;
- унеможливити зловживання на ринку віртуальних активів;
- зробити Україну конкурентоспроможною на світовому ринку віртуальних активів;
- залучити до України іноземні компанії та інвесторів.
Також у Мінцифрі планують найближчим часом підписати меморандум із Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України Blockchain4Ukraine, що включає понад 50 депутатів, Блокчейн-асоціацією України, Офісом ефективного регулювання та іншими організаціями.