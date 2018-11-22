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      В Украине ввели новые штрафы за пьяное вождение

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      Верховная Рада приняла новый закон о штрафе за пьяное вождение
      Верховная Рада приняла новый закон о штрафе за пьяное вождение / Фото из открытых источников

      Верховная Рада новым законом усилила ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

      Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады Украины.

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      За проект Закона об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений проголосовали 239 народных депутатов.

      Теперь штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения будет составлять от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. Кроме того, у нарушителя забирать права на срок до трех лет.

      Если же ситуация повторится, то штраф тоже увеличится. Он будет составлять 51 тысячу гривен.

      Напомним, что Верховная Рада сделала первый шаг к повышению штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами почти в 17 раз. Так, размер штрафа планируется увеличить с 51 гривны до 850 гривен.

      Теги: Новости Украины Новости политики Транспорт Верховная Рада Штрафы Алкоголь Законодательство Авто
      Источник: 24 канал
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