В Украине ввели новые штрафы за пьяное вождение

Верховная Рада новым законом усилила ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады Украины.

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За проект Закона об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений проголосовали 239 народных депутатов.

Теперь штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения будет составлять от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. Кроме того, у нарушителя забирать права на срок до трех лет.

Если же ситуация повторится, то штраф тоже увеличится. Он будет составлять 51 тысячу гривен.

Напомним, что Верховная Рада сделала первый шаг к повышению штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами почти в 17 раз. Так, размер штрафа планируется увеличить с 51 гривны до 850 гривен.