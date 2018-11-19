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      Сколько людей гибнет на дорогах каждый год: в ООН озвучили шокирующие цифры

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      В ООН рассказали, сколько людей гибнет ежегодно в ДТП
      В ООН рассказали, сколько людей гибнет ежегодно в ДТП / Фото из открытых источников

      Ежегодно в авариях на дорогах во всем мире погибает около 1,25 миллиона человек. От 20 до 50 миллионов получают травмы.

      Об этом сообщила Организация объединенных наций во Всемирный день памяти жертв ДТП.

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      Эксперты ООН отмечают, каждый день в мире в авариях погибают более 3 тысяч человек и около 100 тысяч получают тяжелые травмы. Большая часть погибших и пострадавших – молодежь.

      Так, ДТП являются основной причиной смерти молодежи в возрасте от 15 до 29 лет. Половина смертей в дорожных авариях падает на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов, сообщили эксперты ООН.

      По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате ДТП может стать третьей основной причиной гибели людей.

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      В целом же вызывают аварии чаще всего превышение скорости, алкоголь и нарушение правил техосмотра.

      Теги: Новости политики ООН статистика Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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