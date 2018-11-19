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      Скільки людей гине на дорогах щороку: в ООН озвучили шокуючі цифри

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      В ООН розповіли, скільки людей гине щороку у ДТП
      В ООН розповіли, скільки людей гине щороку у ДТП / Фото з відкритих джерел

      Кожного року в аваріях на дорогах у всьому світі гине близько 1,25 мільйона людей. Від 20 до 50 мільйонів отримують травми.

      Про це повідомила Організація об'єднаних націй у Всесвітній день пам'яті жертв ДТП.

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      Експерти ООН зазначають, кожного дня у світі в аваріях гинуть понад 3 тисячі людей та близько 100 тисяч отримують важкі травми. Більша частина загиблих та постраждалих — молодь.

      Так, ДТП є основною причиною смерті молоді у віці від 15 до 29 років. Половина смертей у дорожній аваріях припадає на пішоходів, мотоциклістів та велосипедистів, повідомили експерти ООН.

      За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року травматизм унаслідок ДТП може стати третьою основною причиною загибелі людей.

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      Загалом же спричиняють аварії найчастіше перевищення швидкості, алкоголь та порушення правил техогляду.

      Теги: Новини політики ООН Аварії та ДТП статистика
      Джерело: 24 Канал
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