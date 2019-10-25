В Украине ввели новый праздник – День таможенника: дата

В Украине вводят новый профессиональный праздник – День таможенника. Его будут отмечать каждый год 25 июня.

Соответствующий проект указа президента Владимира Зеленского показали на фейсбук-странице "Новая таможня". На сайте гаранта этот документ пока не опубликован.

Интересно: Нефедов назвал главные приоритеты таможни на 2020 год

Наконец есть День таможенника! Ждем поздравления 25 июня,

– говорится в заметке.

Эту летнюю дату выбрали неслучайно. В проекте указа отмечается, что именно 25 октября 1991 года Верховная Рада приняла закон "О таможенном деле в Украине".

К слову, Международный день таможенника отмечают ежегодно 26 января.

Что нужно знать о новой таможне?В декабре 2018 года Кабинет Министров решил разделить Государственную фискальную службу на две отдельные структуры: таможенную и налоговую службы. Главной целью такого шага было урегулирование деятельности двух служб, признание их правового статуса, основных прав и обязанностей работников.



Уже 5 июля Кабинет Министров назначил руководителем новой Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Именно он победил в финальном этапе конкурса на эту должность.