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      В Україні запровадили нове свято – День митника: дата

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      День митника відзначатимуть 25 червня
      День митника відзначатимуть 25 червня / Фото з Facebook

      В Україні запроваджують нове професійне свято – День митника. Його відзначатимуть кожного року 25 червня.

      Відповідний проєкт указу президента Володимира Зеленського показали на фейсбук-сторінці "Нова митниця". На сайті гаранта цей документ наразі не опублікований.

      Цікаво: Нефьодов назвав головні пріоритети митниці на 2020 рік

      Нарешті є День митника! Чекаємо на привітання 25 червня,
      – йдеться у дописі.

      Цю літню дату вибрали невипадково. У проєкті указу зазначається, що саме 25 жовтня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон "Про митну справу в Україні".

      До слова, Міжнародний день митника відзначають щороку 26 січня.

       

      Що треба знати про нову митницю? У грудні 2018 року Кабінет міністрів вирішив розділити Державну фіскальну службу на дві окремі структури: митну і податкову служби. Головною метою такого кроку було врегулювання діяльності двох служб, визнання їхнього правового статусу, основних прав та обов’язків працівників.

      Вже 5 липня Кабінет міністрів призначив керівником нової Державної митної служби Максима Нефьодова. Саме він переміг у фінальному етапі конкурсу на цю посаду.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Президент України Державна митна служба Новини України Новини політики
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