В Украине ввели штрафы за незаконное использование символики Нацполиции

Со 2 мая начинают действовать штрафы за нелегальное использование символов и названия Национальной полиции. Так, за нарушение этого закона предусмотрен штраф, который составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Если название Нацполиции или символику ведомства используют органы государственной власти, местного самоуправления, юридические лица, физические лица-предприниматели или общественные объединения, то штраф будет выше – от 34 до 51 тысячи гривен.

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Зато повторное нарушение закона физическими лицами в течение года будет наказываться штрафом от 51 до 68 тысяч гривен, а для ФЛП и должностных лиц – от 68 до 85 тысяч гривен.

Этот закон будет касаться и надписей на иностранном языке. Но если нарушение не будет иметь признаков уголовного деяния – правоохранители будут составлять административные протоколы.