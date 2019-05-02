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      В Україні ввели штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції

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      В Україні ввели штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції
      В Україні ввели штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції / Фото з відкритих джерел

      Від 2 травня починають діяти штрафи за нелегальне використання символів і назви Національної поліції. Так, за порушення цього закону передбачено штраф, що складає від 17 до 34 тисяч гривень.

      Якщо назву Нацполіції або символіку відомства використовують органи державної влади, місцевого самоврядування, юридичні особи, фізичні особи-підприємці чи громадські об'єднання, то штраф буде вищим – від 34 до 51 тисячі гривень.

      Читайте також: Закон про державну мову в Україні: які покарання передбачені за його порушення

      Натомість повторне порушення закону фізичними особами протягом року буде каратися штрафом від 51 до 68 тисяч гривень, а для ФОПів та посадовців – від 68 до 85 тисяч гривень.

      Цей закон стосуватиметься і написів іноземною мовою. Але якщо порушення не матиме ознак кримінального вчинку – правоохоронці складатимуть адміністративні протоколи.

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      Теги: Новини України Поліція Штрафи Гроші Законодавство
      Джерело: 24 канал
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