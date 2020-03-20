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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      В Украине вынесли первое судебное решение за нарушение режима карантина

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      Суд в Киеве вынес первое решение по делу о нарушении правил карантина в Украине. Жительницу столицы оштрафовали на 17 тысяч гривен за торговлю продуктами из рук.

      Решение принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба суда.

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      Дело о нарушении режима карантина рассмотрели 20 марта. Оштрафовали женщину, которая продавала продукты с рук в неустановленном месте. Она нарушила санитарно-противоэпидемические правила.

      Ее признали виновной в совершении административного правонарушения и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен,
      – говорится в решении суда.

      К слову, Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

      Что известно о наказании за нарушение карантина

      • За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
      • Городские, сельские и поселковые советы на своих территориях могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения обязательны к исполнению.

      карантин коронавірус в Україні
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Киева Судьи
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