В Украине вынесли первое судебное решение за нарушение режима карантина

Суд в Киеве вынес первое решение по делу о нарушении правил карантина в Украине. Жительницу столицы оштрафовали на 17 тысяч гривен за торговлю продуктами из рук.

Решение принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба суда.

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Дело о нарушении режима карантина рассмотрели 20 марта. Оштрафовали женщину, которая продавала продукты с рук в неустановленном месте. Она нарушила санитарно-противоэпидемические правила.

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен,

– говорится в решении суда.

К слову, Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

Что известно о наказании за нарушение карантина

За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен , а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

, а также За действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Городские, сельские и поселковые советы на своих территориях могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения обязательны к исполнению.



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