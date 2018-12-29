В Украине выпустили черную водку

В конце декабря известный водочный бренд PRIME представил новинку – черную водку PRIME Black Carbon.

Это лимитированная серия, которая была разработана специально к новогодним праздникам, когда на стол хочется поставить что-то оригинальное и премиальное.

PRIME Black Carbon – первая черная водка от украинского производителя. Ее мировым аналогом является британская BlaVod. Черный цвет водки достигается пищевой вытяжкой на основе экстракта акации катеху.