В Украине выпустили черную водку
В конце декабря известный водочный бренд PRIME представил новинку – черную водку PRIME Black Carbon.
Это лимитированная серия, которая была разработана специально к новогодним праздникам, когда на стол хочется поставить что-то оригинальное и премиальное.
PRIME Black Carbon – первая черная водка от украинского производителя. Ее мировым аналогом является британская BlaVod. Черный цвет водки достигается пищевой вытяжкой на основе экстракта акации катеху.
Источник: 24 Канал
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