В Україні випустили чорну горілку
Наприкінці грудня відомий горілчаний бренд PRIME презентував новинку – чорну горілку PRIME Black Carbon.
Це лімітована серія, яка була розроблена спеціально до новорічних свят, коли на стіл хочеться поставити щось оригінальне та преміальне.
PRIME Black Carbon – перша чорна горілка від українського виробника. Її світовим аналогом є британська BlaVod. Чорний колір горілки досягається харчовою витяжкою на основі екстракту акації катеху.
Джерело: 24 Канал
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