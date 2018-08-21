В Украине вырастет оплата за стационарные телефоны

В начале января 2019 года на телекоммуникационные услуги начнут действовать новые тарифы, которые позволят операторам повысить абонентскую плату за домашние телефоны по всей Украине.

Об этом информирует Finance.ua.

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В решении НКРСИ, опубликованном на официальном сайте ведомства 16 августа, говорится, что с 1 января 2019 года размер максимальной абонплаты за проводной телефон, подключенный по отдельной линии, увеличится с нынешних 59,96 гривен до 61 гривны.

Сейчас компании цены на тарифы повышать не будут, однако в будущем они воспользуются своим правом повысить плату за услуги. Фактически это не требует от компаний немедленно повышать тарифы. Недавно "Укртелеком" просил НКРСИ о пересмотре лимитов.



Увеличение оплаты за стационарные телефоны состоится с начала года

В коммуналке за спаренный телефон платить придется 48,8 гривен вместо прежних 44,77 гривны. За параллельное подключение аппарата с каждой квартиры смогут взыскивать 36,6 гривен вместо 33,58 гривен.

Однако Нацкомсвязи не увеличили максимальную плату за установку телефона. Подключение телефонной линии обойдется украинцам в 70 гривен.

Решение НКРСИ, датированное 14 августа 2018 года, официально вступает в силу с 1 ноября.