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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Україні зросте оплата за стаціонарні телефони

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Плата за стаціонарний телефон підвищиться з наступного року
Плата за стаціонарний телефон підвищиться з наступного року / board.lutsk.ua

На початку січня 2019 року на телекомунікаційні послуги почнуть діяти нові тарифи, які дозволять операторам підвищити абонентську плату за домашні телефони по всій Україні.

Про це інформує Finance.ua.

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У рішенні НКРЗІ, опублікованому на офіційному сайті відомства 16 серпня, йдеться, що з 1 січня 2019 року розмір максимальної абонплати за проводовий телефон підключений по окремій лінії, збільшиться з теперішніх 59,96 гривень до 61 гривні.

Наразі компанії підвищувати тарифи не будуть, однак у майбутньому вони скористаються своїм правом підвищити плату за послуги. Фактично це не вимагає від компаній негайно підвищувати тарифи. Нещодавно "Укртелеком" просив НКРЗІ про перегляд лімітів.

Збільшення оплати за стаціонарні телефони відбудеться з початку року
Збільшення оплати за стаціонарні телефони відбудеться з початку року

У комуналці за спарений телефон платити доведеться 48,8 гривень замість колишніх 44,77 гривні. За паралельне підключення апарату з кожної квартири зможуть стягати 36,6 гривень замість 33,58 гривень.

Однак Нацкомзв’язку не збільшили максимальну плату за встановлення телефону. Підключення телефонної лінії обійдеться українцям в 70 гривень.

Рішення НКРЗІ, датоване 14 серпня 2018 року, офіційно набуває чинності з 1 листопада.

Теги: Новини України Гроші
Джерело: 24 Канал
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