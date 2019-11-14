В Украине выведут из госсобственности земли за пределами НП и ликвидируют Госгеокадастр

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 2194, который позволит передать земли за пределами населенных пунктов из государственной в коммунальную собственность (общинам). Рада также запустила ликвидацию Госгеокадастра.

Если законопроект одобрят окончательно, то сельским, поселковым и городским советам вернутся полномочия по управлению землями местных общин за пределами населенных пунктов.

Важно: Рада поддержала законопроект о введении рынка земли

На сегодня органы местного самоуправления контролируют лишь около десятой части неприватизированных земель. Все местные общины были лишены этого права с 2002 года, когда заработал Земельный кодекс.

Что будет вместо Госгеокадастра?

Законопроект предлагает отказаться от существования Госгеокадастра – специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений.

Госгеокадастр с его территориальными органами – пятое по величине штата гражданское ведомство страны, представленное на уровне каждого района и/или города. Содержание Госгеокадастра в 2018 году обошлось государству в 1,9 миллиарда гривен.

На замену появится сервисный орган, который будет заниматься кадастровой деятельностью и геопространтственными данными.

Дерегуляция земельных отношений

Не нужно будет согласовывать с Кабмином вопрос продажи иностранным компаниям земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

Действующие на сегодня нормы ограничивают внесение инвестиций в экономику Украины и не являются обоснованными. Кроме того, их легко обойти, купив земельный участок на украинское юридическое лицо, а затем путем отчуждения ее в пользу иностранного юридического лица.

Местным органам позволят самостоятельно изменять целевое назначение частных земельных участков. Сегодня это согласовывает Верховная Рада, но за последние 3 созыва парламент не одобрил ни одного такого решения. Между тем изменение целевого назначения частных земель применяется достаточно широко через различные схемы по обходу закона.

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Местные органы также получат функции государственного контроля за использованием и охраной земель.