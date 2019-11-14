В Україні виведуть з держвласності землі за межами населених пунктів і ліквідують Держгеокадастр

Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів з державної у комунальну власність (громадам). Рада також запустила ліквідацію Держгеокадастру.

Якщо законопроєкт схвалять остаточно, то сільським, селищним і міським радам повернуться повноваження щодо управління землями місцевих громад за межами населених пунктів.

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На сьогодні органи місцевого самоврядування контролюють лише близько десятої частини неприватизованих земель. Усі місцеві громади були позбавлені цього права з 2002 року, коли запрацював Земельний кодекс.

Що буде замість Держгеокадастру?

Законопроєкт пропонує відмовитись від існування Держгеокадастру – спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Держгеокадастр із його територіальними органами – п’яте за величиною штату цивільне відомство країни, представлене на рівні кожного району та/або міста. Утримання Держгеокадастру у 2018 році обійшлося державі у 1,9 мільярда гривень.

На заміну з’явиться сервісний орган, який займатиметься кадастровою діяльністю та геопросторовими даними.

Дерегуляція земельних відносин

Не потрібно буде погоджувати з Кабміном питання продажу іноземним компаніям земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності.

Чинні на сьогодні норми обмежують внесення інвестицій в економіку України і не є обґрунтованими. Крім того, їх легко обійти, придбавши земельну ділянку на українську юридичну особу, а потім відчуживши її на користь іноземної юридичної особи.

Місцевим органам дозволять самотужки змінювати цільове призначення приватних земельних ділянок. Сьогодні це погоджує Верховна Рада, але за 3 останні скликання парламент не схвалив жодного такого рішення. Тим часом зміна цільового призначення приватних земель застосовується досить широко через різні схеми з обходу закону.

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Місцеві органи також отримають функції державного контролю за використанням та охороною земель.