В Украине за 2018 год рекордно восстановили лес

В 2018 году удалось воссоздать 43,7 тысяч гектаров лесов на месте срубленных в 2017 году 40 тысячи гектаров. Поэтому за прошлый год создали 1,9 тысячи новых лесов. Стоит отметить, что общая площадь лесов в Украине составляет 7,6 миллиона гектаров, занимает 73% всего лесного фонда страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов.

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В ведомстве сообщили, что за 2017 год значительно уменьшилась площадь срубов от сплошных рубок при заготовке древесины.

Такое уменьшение обусловлено Санитарными правилами в лесах Украины, которыми было предусмотрено ограничение применения сплошных санитарных рубок. Кроме того, объемы воспроизводства лесов за последние пять лет составили 251 тысяча гектаров, что на 11% больше площади сплошных срубов,

– сообщили в Гослесагентстве.

По расчетам ученых, существует тенденция к увеличению площади спелых и перестойных насаждений. В связи с чем, в будущем возможно объективное увеличение нормы заготовки древесины. Потому вопрос о ее организации и методов очень актуален.

Возможно объективное увеличение нормы заготовки древесины

Гослесагентство инициировало переход от традиционных способов заготовки древесины, которые в Украине существовавшие с советского времени, до европейских. Речь идет о переходе от сплошных к постепенным и выборочным системам заготовки древесины.

В последние годы в Карпатском регионе постепенные и выборочные системы рубок более широко применяются, и составляют около 60% по площади и 47% по запасу. Применение выборочных систем рубок это европейская практика, которую необходимо внедрять в Украине,

– говорится в сообщении.

Внедрение в лесохозяйственную практику выборочных и постепенных систем рубок с усовершенствованными технологиями лесозаготовок способствует формированию естественных лесов, повышению их устойчивости и обеспечивает постоянное функционирование лесов, а также более эффективное использование лесных ресурсов.