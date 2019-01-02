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      В Україні за 2018 рік рекордно відновили ліси

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      Ліси в Україні
      Ліси в Україні / Фото з відкритих джерел

      У 2018 році вдалося відтворити 43,7 тисяч гектарів лісів на місці зрублених у 2017 році 40 тисячі гектарів. Відтак за минулий рік створили 1,9 тисячі нових лісів. Варто зазначити, що загальна площа лісів в Україні становить 7,6 мільйона гектарів, займає 73% всього лісового фонду країни.

      Про це повідомили у прес-службі Державного агентства лісових ресурсів.

      Читайте також: Вирубка лісів в українських Карпатах: у мережі показали жахаючі фото

      У відомстві повідомили, що за 2017 рік значно зменшилася площа зрубів від суцільних рубок під час заготівлі деревини.

      Таке зменшення обумовлено Санітарними правилами в лісах України, якими й було передбачено обмеження застосування суцільних санітарних рубок. Крім того, обсяги відтворення лісів за останні п’ять років склали 251 тисяча гектарів, що на 11% більше за площу суцільних зрубів,
      – повідомили у Держлісагентстві.

      За розрахунками науковців, існує тенденція до збільшення площі стиглих і перестійних насаджень. У зв’язку з чим, в майбутньому можливе об’єктивне збільшення норми заготівлі деревини. Тому питання щодо її організації та методів дуже актуальне.

      Можливе об’єктивне збільшення норми заготівлі деревини
      Можливе об’єктивне збільшення норми заготівлі деревини

      Держлісагентство ініціювало перехід від традиційних способів заготівлі деревини, які в Україні існували з радянського часу, до європейських. Йдеться про перехід від суцільних до поступових і вибіркових систем заготівлі деревини.

      В останні роки у Карпатському регіоні поступові та вибіркові системи рубок більш широко застосовуються, і складають близько 60% за площею і 47% за запасом. Застосування вибіркових систем рубок це європейська практика, яку необхідно впроваджувати в Україні,
      – йдеться у повідомленні.

      Впровадження у лісогосподарську практику вибіркових та поступових систем рубок з удосконаленими технологіями лісозаготівель сприяє формуванню природних лісів, підвищенню їхньої стійкості та забезпечує постійне функціонування лісів, а також більш ефективне використання лісових ресурсів.

      Теги: Новини України Екологія
      Джерело: 24 Канал
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