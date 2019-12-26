В Украине закроют все нелегальные АЗС до 9 января

В Украине закроют до 9 января 2020 года нелегальные автомобильные заправочные станции. Отныне все АЗС должны работать по лицензиям.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмме написал, что поручение о закрытии нелегальных АЗС дал Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля.

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Он пояснил, что правительство ведет борьбу с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом топлива в Украине.

Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Дал поручение до 9 января 2020 года решить эту проблему,

– подчеркнул премьер.

Глава правительства также озвучил прогресс в этой борьбе с нелегальными АЗС. В Украине уже:

демонтировали 46 незаконных АЗС,

начали 18 уголовных производств,

31 объект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

Сколько в Украине нелегальных АЗС?Представители компаний-участниц топливного рынка говорят, что почти 25% автозаправочных станций в Украине работают вне закона. Кроме того, действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.



Президент Владимир Зеленский пообещал жестко бороться с нелегальным рынком, и уже к началу 2020 года планирует провести совещание с правоохранителями на эту тему.