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      В Украине закроют все нелегальные АЗС до 9 января

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      Нелегальные АЗС закроют по Украине / Фото 24 канала

      В Украине закроют до 9 января 2020 года нелегальные автомобильные заправочные станции. Отныне все АЗС должны работать по лицензиям.

      Премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмме написал, что поручение о закрытии нелегальных АЗС дал Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля.

      Интересно: Цены на топливо в Украине продолжают падать

      Он пояснил, что правительство ведет борьбу с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом топлива в Украине.

      Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Дал поручение до 9 января 2020 года решить эту проблему,
      – подчеркнул премьер.

      Глава правительства также озвучил прогресс в этой борьбе с нелегальными АЗС. В Украине уже:

      • демонтировали 46 незаконных АЗС,
      • начали 18 уголовных производств,
      • 31 объект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

      Сколько в Украине нелегальных АЗС?Представители компаний-участниц топливного рынка говорят, что почти 25% автозаправочных станций в Украине работают вне закона. Кроме того, действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

      Президент Владимир Зеленский пообещал жестко бороться с нелегальным рынком, и уже к началу 2020 года планирует провести совещание с правоохранителями на эту тему.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Алексей Гончарук Горючее Новости Украины Новости политики Полиция Государственная фискальная служба Кабинет Министров Украины
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