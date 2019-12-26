В Україні закриють усі нелегальні АЗС до 9 січня

В Україні закриють до 9 січня 2020 року нелегальні автомобільні заправні станції. Відтепер усі АЗС повинні працювати за ліцензіями.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграмі написав, що доручення про закриття нелегальних АЗС дав Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю.

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Він пояснив, що уряд веде боротьбу з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального в Україні.

Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Дав доручення до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему,

– наголосив прем'єр.

Глава уряду також озвучив прогрес у цій боротьбі з нелегальними АЗС. В Україні вже:

демонтували 46 незаконних АЗС,

розпочали 18 кримінальних проваджень,

31 об’єкт господарювання подав документи для отримання ліцензій.

Скільки в Україні нелегальних АЗС? Представники компаній-учасниць паливного ринку кажуть, що майже 25% автозаправних станцій в Україні працюють поза законом. Крім того, діють нелегальні нафтопереробні заводи.



Президент Володимир Зеленський пообіцяв жорстко боротися з нелегальним ринком, і вже на початку 2020 року планує провести нараду з правоохоронцями на цю тему.