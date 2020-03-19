14:55
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Украине запустили флешмоб "Подвези врача": автомобилистов просят участвовать

      - Читати новину українською

      Украинцы запустили в сети флешмоб под названием "Подвези медика". Его суть заключается в том, чтобы помочь работникам медучреждений выполнить свои обязанности во время ограничения работы транспорта из-за карантина.

      У некоторых медработников из-за строгого карантина дорога на работу может занять почти 3 часа. Поэтому инициативу о проведении флешмоба поддержали даже в МВД.

      К теме Мы остаемся здесь ради вас, – медики обратились к украинцам из-за коронавируса

      Дорогие украинцы – автомобилисты, огромная просьба к вам. Если у вас есть соседи врачи и вы едете на работу, предложите их подвезти. Давайте больше заботиться друг о друге, насколько это возможно в условиях карантина. Конечно, не забывайте о собственных правилах безопасности,
      – говорится в заметке правоохранителей в фейсбуке.

      Теперь украинцы со своими автомобилями кооперируются, чтобы подвозить на работу медицинский персонал. Они создают фейсбук и вайбер-сообщества, в которых договариваются о подвозе.

      Таня – неонатолог в Перинатальном центре Киева. Живет на Дарнице. Работа – в центре города.
      Вчера она туда добиралась почти 3 часа! Говорит, некоторые коллеги вместо 9 приезжали ближе к 12!!! Сегодня дорога у Тани заняла – 30 минут. Поэтому она и улыбается,
      – написала на своей фейсбук-странице Ирина Заславец, которая стала волонтером акции.

      Тем временем в Ровно​:

      Почему возникли проблемы с транспортом?Дело в том, что Украина ограничила движение междугороднего железнодорожного, автобусного и авиационного пассажирского транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19 в Украине. Кроме того, ограничения касаются и городского общественного транспорта. В Киеве, Харькове и в Днепре закрыли метро, а в маршрутках могут одновременно передвигаться только 10 человек. В то же время, в троллейбусах и вагонах трамвая могут находиться одновременно 20 пассажиров. 

      Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Флешмоб Больница Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:38 Тарифы на газ в марте 2020: сколько заплатят украинцы
      Юлія Поскробок
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      18 марта , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук