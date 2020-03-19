В Украине запустили флешмоб "Подвези врача": автомобилистов просят участвовать
Украинцы запустили в сети флешмоб под названием "Подвези медика". Его суть заключается в том, чтобы помочь работникам медучреждений выполнить свои обязанности во время ограничения работы транспорта из-за карантина.
У некоторых медработников из-за строгого карантина дорога на работу может занять почти 3 часа. Поэтому инициативу о проведении флешмоба поддержали даже в МВД.
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Дорогие украинцы – автомобилисты, огромная просьба к вам. Если у вас есть соседи врачи и вы едете на работу, предложите их подвезти. Давайте больше заботиться друг о друге, насколько это возможно в условиях карантина. Конечно, не забывайте о собственных правилах безопасности,
– говорится в заметке правоохранителей в фейсбуке.
Теперь украинцы со своими автомобилями кооперируются, чтобы подвозить на работу медицинский персонал. Они создают фейсбук и вайбер-сообщества, в которых договариваются о подвозе.
Таня – неонатолог в Перинатальном центре Киева. Живет на Дарнице. Работа – в центре города.
Вчера она туда добиралась почти 3 часа! Говорит, некоторые коллеги вместо 9 приезжали ближе к 12!!! Сегодня дорога у Тани заняла – 30 минут. Поэтому она и улыбается,
– написала на своей фейсбук-странице Ирина Заславец, которая стала волонтером акции.