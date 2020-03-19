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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні запустили флешмоб "Підвези лікаря": автомобілістів просять долучатися

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      Водії добровільно підвозять медиків на роботу / Фото з соцмереж

      Українці запустили у мережі флешмоб під назвою "Підвези медика". Його суть полягає у тому, щоб допомогти працівникам медустанов виконати свої обов’язки під час обмеження роботи транспорту через карантин.

      У деяких медпрацівників через суворі карантинні обмеження дорога на роботу може зайняти майже 3 години. Тож ініціативу щодо проведення флешмобу підтримали навіть у МВС.

      До теми Ми залишаємося тут заради вас, – медики звернулися до українців через коронавірус

      Дорогі українці – автомобілісти, величезне прохання до вас. Якщо ви маєте сусідів лікарів і їдете на роботу, запропонуйте їх підвезти. Давайте більше дбати одне про одного, на скільки це можливо в умовах карантину. Звісно, не забувайте про власні правила безпеки,
      – мовиться у дописі правоохоронців у фейсбук.

      Тепер українці з власними автомобілями кооперуються, щоб підвозити на роботу медичний персонал. Вони створюють фейсбук та вайбер-спільноти, у яких домовляються про підвезення.

      Таня – неонатолог в Перинатальному центрі Києва. Живе на Дарниці. Робота – в центрі міста.
      Вчора вона туди добиралася майже 3 години! Каже, деякі колеги замість 9 приїздили ближче до 12!!! Сьогодні дорога у Тані зайняла – 30 хвилин. Тому вона і усміхається,
      – написала на своїй фейсбук-сторінці Ірина Заславець, яка стала волонтером акції.

      Тим часом у Рівному:

      Чому виникли проблеми із транспортом?Річ у тім, що Україна обмежила рух міжміського залізничного, автобусного та авіаційного пасажирського транспорту, аби запобігти коронавірусу ширенню коронавірусу Covid-19 в Україні. Окрім того, обмеження стосуються й міського громадського транспорту. У Києві, Харкові та у Дніпрі закрили метро, а в маршрутках можуть одночасно пересуватися лише 10 людей. Водночас, у тролейбусах та вагонах трамваю можуть перебувати одночасно 20 пасажирів.

      Скільки людей померло від грипу в Україні
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Флешмоб Лікарня Транспорт
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