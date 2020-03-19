В Україні запустили флешмоб "Підвези лікаря": автомобілістів просять долучатися

Українці запустили у мережі флешмоб під назвою "Підвези медика". Його суть полягає у тому, щоб допомогти працівникам медустанов виконати свої обов’язки під час обмеження роботи транспорту через карантин.

У деяких медпрацівників через суворі карантинні обмеження дорога на роботу може зайняти майже 3 години. Тож ініціативу щодо проведення флешмобу підтримали навіть у МВС.

До теми Ми залишаємося тут заради вас, – медики звернулися до українців через коронавірус

Дорогі українці – автомобілісти, величезне прохання до вас. Якщо ви маєте сусідів лікарів і їдете на роботу, запропонуйте їх підвезти. Давайте більше дбати одне про одного, на скільки це можливо в умовах карантину. Звісно, не забувайте про власні правила безпеки,

– мовиться у дописі правоохоронців у фейсбук.

Тепер українці з власними автомобілями кооперуються, щоб підвозити на роботу медичний персонал. Вони створюють фейсбук та вайбер-спільноти, у яких домовляються про підвезення.

Таня – неонатолог в Перинатальному центрі Києва. Живе на Дарниці. Робота – в центрі міста.

Вчора вона туди добиралася майже 3 години! Каже, деякі колеги замість 9 приїздили ближче до 12!!! Сьогодні дорога у Тані зайняла – 30 хвилин. Тому вона і усміхається,

– написала на своїй фейсбук-сторінці Ірина Заславець, яка стала волонтером акції.

Тим часом у Рівному: