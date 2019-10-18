06:56
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина
      Вєсті Кремля
      22:58, 17 октября
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Украине запустили онлайн-карту вырубки лесов

      23 Читати новину українською
      Рубка леса в Украине
      Рубка леса в Украине / dzerkalo.media

      Госагентство по вопросам лесных ресурсов Украины запустило пилотный проект электронного реестра легальных рубок леса. На онлайн-карте зафиксированы легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса.

      Проект пока охватывает 3 области: Черниговскую, Полтавскую и Ровненскую, сообщила пресс-служба правительства.

      Читайте также: Советы, которые помогут сохранить нашу планету

      Онлайн-карты начали загружать месяц назад. Сейчас в правительстве решают ряд технических вопросов. До конца года планируют распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства, рассказал гендиректор Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра Гослесагентства Виктор Мельниченко.

      В правительстве сообщают, что пользуясь картой рубок, украинцы смогут проверять легальность лесозаготовительных работ, свидетелями которых они стали. В случае выявления нелегальных работ, можно обращаться в полицию или Гослесагентства. Карта доступна по ссылке.

      карта рубок лісу Україна
      Скриншот с онлайн-карты легальных рубок леса в Украине

      Важно! Украина – крупнейший экспортер нелегальной древесины в Евросоюз. В частности, Украина экспортирует нелегальную древесину для поставщиков IKEA.

      blog_ava
      Голос Америки: Белый дом объяснил, почему задержали военную помощь Украине
      сегодня
      129
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 октября: НАБУ задержало Гладковского, новые звания в украинской армии
      17 октября , 23:23 Главные новости 17 октября: НАБУ задержало Гладковского, новые звания в украинской армии
      Олесь Друкач 345
      Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      17 октября , 22:01 Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      Павло Казарін 319
      О зарплате пограничников, коррупции и "стене" на границе с РФ: эксклюзивное интервью Дейнеко
      17 октября , 21:00 О зарплате пограничников, коррупции и "стене" на границе с РФ: эксклюзивное интервью Дейнеко
      Марія Бондар 488
      Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      17 октября , 20:30 Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      Ірина Поліщук 1047
      50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборам
      17 октября , 20:00 50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборам
      Антон Голобородько 552
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук