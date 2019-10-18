В Украине запустили онлайн-карту вырубки лесов

Госагентство по вопросам лесных ресурсов Украины запустило пилотный проект электронного реестра легальных рубок леса. На онлайн-карте зафиксированы легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса.

Проект пока охватывает 3 области: Черниговскую, Полтавскую и Ровненскую, сообщила пресс-служба правительства.

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Онлайн-карты начали загружать месяц назад. Сейчас в правительстве решают ряд технических вопросов. До конца года планируют распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства, рассказал гендиректор Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра Гослесагентства Виктор Мельниченко.

В правительстве сообщают, что пользуясь картой рубок, украинцы смогут проверять легальность лесозаготовительных работ, свидетелями которых они стали. В случае выявления нелегальных работ, можно обращаться в полицию или Гослесагентства. Карта доступна по ссылке.



Скриншот с онлайн-карты легальных рубок леса в Украине

Важно! Украина – крупнейший экспортер нелегальной древесины в Евросоюз. В частности, Украина экспортирует нелегальную древесину для поставщиков IKEA.