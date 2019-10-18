В Україні запустили онлайн-карту вирубки лісів

Держагентство з питань лісових ресурсів України запустило пілотний проєкт з електронного реєстру легальних рубок лісу. На онлайн-мапі зафіксовані легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них, українці зможуть легше виявляти нелегальні рубки лісу.

Проєкт поки що охоплює 3 області: Чернігівську, Полтавську та Рівненську, повідомила пресслужба уряду.

Читайте також: Поради, які допоможуть зберегти нашу планету

Онлайн-мапи почали завантажувати місяць тому. Наразі в уряді вирішують низку технічних питань. До кінця року планують поширити проєкт на всю Україну для лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства, розповів гендиректор Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру Держлісагентства Віктор Мельниченко.

В уряді повідомляють, що користуючись картою рубок, українці зможуть перевіряти легальність лісозаготівельних робіт, свідками яких вони стали. У разі виявлення нелегальних робіт, можна звертатися до поліції або Держлісагентства. Мапа доступна за посиланням.



Скріншот з онлайн-карти легальних рубок лісу в Україні

Важливо! Україна – найбільший експортер нелегальної деревини до Євросоюзу. Зокрема, Україна експортує нелегальну деревину для постачальників IKEA.