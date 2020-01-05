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      В Украине заработает единый туристический портал: как он будет работать

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      Кабмин хочет улучшить качество услуг для туристов / guidetourist.ru

      Уже осенью 2020 года в Украине заработает единый портал для туристов. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что важно, чтобы была единая платформа, куда туристы смогут обратиться с любым вопросом.

      Единый портал будет работать как в режиме онлайн, так и в телефонном. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

      К слову: В госбюджете впервые предусмотрели деньги на туристический потенциал: что это означает

      Алексей Гончарук подчеркнул, что важно, чтобы в Украину приезжали как можно больше туристов. Для этого необходимо создать все соответствующие условия.

      Это конечно сервисы, дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся, а также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь,
      – сказал премьер.

      Единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу уже запустят к осени 2020 года. Более того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

      В Министерстве культуры, молодежи и спорта уже даже создано специальное агентство, которое будет заниматься реализацией этого проекта.

      Что известно о туризме в Украине?
      Туризм в Украине постоянно развиваются, а такие города как Киев, Львов, Одесса и другие привлекают все больше и больше туристов. Окончательной статистики за 2019 год еще пока нет, но в 2018-м Украину посетили более 14 миллионов туристов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Туристический бизнес Министерство культуры, молодежи и спорта
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