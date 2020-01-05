В Украине заработает единый туристический портал: как он будет работать

Уже осенью 2020 года в Украине заработает единый портал для туристов. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что важно, чтобы была единая платформа, куда туристы смогут обратиться с любым вопросом.

Единый портал будет работать как в режиме онлайн, так и в телефонном. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

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Алексей Гончарук подчеркнул, что важно, чтобы в Украину приезжали как можно больше туристов. Для этого необходимо создать все соответствующие условия.

Это конечно сервисы, дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся, а также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь,

– сказал премьер.

Единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу уже запустят к осени 2020 года. Более того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

В Министерстве культуры, молодежи и спорта уже даже создано специальное агентство, которое будет заниматься реализацией этого проекта.

Что известно о туризме в Украине?

Туризм в Украине постоянно развиваются, а такие города как Киев, Львов, Одесса и другие привлекают все больше и больше туристов. Окончательной статистики за 2019 год еще пока нет, но в 2018-м Украину посетили более 14 миллионов туристов.