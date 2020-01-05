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      В Україні з'явиться єдиний туристичний портал: як він працюватиме

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      Кабмін хоче покращити якість послуг для туристів / guidetourist.ru

      Вже восени 2020 року в Україні запрацює єдиний портал для туристів. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зауважив, що важливо, аби була єдина платформа, куди туристи зможуть звернутися з будь-яким питанням.

      Єдиний портал працюватиме як в режимі онлайн, так і у телефонному. Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

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      Олексій Гончарук наголосив, що важливо, щоб в Україну приїздили якомога більше туристів. Для цього необхідно створити усі відповідні умови.

      Це звісно сервіси, дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося, а також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу,
      – сказав прем'єр.

      Єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Ба більше, будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.

      У Міністерстві культури, молоді та спорту вже навіть створено спеціальне агентство, яке займатиметься реалізацією цього проєкту.

      Що відомо про туризм в Україні?Туризм в Україні постійно розвиваються, а такі міста як Київ, Львів, Одеса та інші приваблюють все більше і більше туристів. Остаточної статистики за 2019 рік ще поки немає, але у 2018-му Україну відвідали понад 14 мільйонів туристів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Туристичний бізнес Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Міністерство культури, молоді та спорту
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