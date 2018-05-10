В Украине женщинам позволят работать в шахтах и поднимать тяжести, – Кабмин

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде отменить запрет для женщин на работу с вредными и тяжелыми условиями труда и на подземных работах.

Такое решение было принято на заседании правительства Украины в четверг, 10 мая в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Украинских танцовщиц удерживают в китайской тюрьме с нечеловеческими условиями

В законопроекте, который предлагается в Кодексе законов о труде, отменяется статья, которой запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и ​​на работах с вредными или опасными условиями труда.

Кроме этого, предлагается отменить норму о запрете привлекать женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Также Кабмин предлагает парламенту отменить Конвенцию Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого типа №45.