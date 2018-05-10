В Україні жінкам дозволять працювати у шахтах та підіймати важкі речі, – Кабмін

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді скасувати заборону для жінок на роботу з шкідливими і важкими умовами праці та на підземних роботах.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду України у четвер, 10 травня у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

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У законопроекті, який пропонується в Кодексі законів про працю, скасовується стаття, якою забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Крім цього, пропонується скасувати норму про заборону залучати жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Також Кабмін пропонує парламенту скасувати Конвенцію Міжнародної організації праці про застосування праці жінок на підземних роботах в шахтах будь-якого типу №45.