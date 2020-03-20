В Украине зимой родилось до 50 медвежат: фото

Этой зимой, по оценке экспертов WWF-Украина, на территории страны могло родиться около 40 – 50 медвежат. Первые следы того, что зима для бурых медведей официально завершилась, были зафиксированы в Национальном природном парке "Верховинский"!

"В течение этого периода, ближе к концу зимы, медведицы родили своих малышей и досыпали уже вместе с детьми. А теперь их первые дни будут полны забот – поиском доступной пищи (падаль, корешки) и зарядкой для разминки мышц", – сообщили в WWF-Украина.

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Там добавили, что в эту зиму медведям, вероятно, пришлось спать меньше, чем привычные 3 месяца, из-за малого количества снега, который запускает их биологические часы ко сну.

Несмотря на ежегодный прирост и охрану медведей как вида Красной книги, за последние 10 лет их количество в Украине местами продолжает падать. Главная причина – неконтролируемое браконьерство и отсутствие действенной госполитики в вопросах защиты и управления видами, в частности имеющимися в Красной книге Украины.

Наш совет вам, если вы планируете ходить в горы ранней весной – будьте внимательны, ведь в это время медведи не рады гостям. Если видите следы на снегу, особенно детенышей медведя, поворачивайте назад,

– призвали в WWF-Украина.

Что такое WWF? World Wide Fund for Nature – Всемирный фонд дикой природы. Это международная неправительственная организация, занимающаяся сохранением природы, исследованиями и восстановлением природной среды. Это самая независимая природоохранная организация в мире, имеет около 5 миллионов работников и добровольцев по всему миру, которые работают в более чем 120 странах, в том числе и в Украине.