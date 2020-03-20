В Україні взимку народилося до 50 ведмежат: фото

Цієї зими, за оцінкою експертів WWF-Україна, на території країни могло народитися близько 40 – 50 ведмежат. Перші сліди того, що зима для бурих ведмедів офіційно завершилася, було зафіксовано у Національному природному парку "Верховинський"!

"Протягом цього періоду, ближче до кінця зими, ведмедиці народили своїх малюків та досипали вже разом з дітками. А тепер їхні перші дні будуть повні клопотів – пошуком доступної їжі (падаль, корінці) та руханкою для розминки м’язів", – повідомили у WWF-Україна.

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Там додали, що цієї зими ведмедям, ймовірно, довелось спати менше, ніж звичні 3 місяці, через малу кількість снігу, який запускає їхній біологічний годинник до сну.



Попри щорічний приріст та охорону ведмедів як виду Червоної книги, за останні 10 років їхня кількість в Україні місцями продовжує падати. Головна причина – неконтрольоване браконьєрство та відсутність дієвої держполітики у питаннях захисту та управління видами, зокрема наявними у Червоній книзі України.



Наша порада до вас, якщо ви плануєте ходити в гори ранньою весною – будьте уважні, адже у цей час ведмеді не раді гостям. Якщо бачите сліди на снігу, особливо дитинчат ведмедя, повертайте назад,

– закликали в WWF-Україна.

Що таке WWF? World Wide Fund for Nature – Всесвітній фонд дикої природи. Це міжнародна неурядова організація, що займається збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища. Це найбільша незалежна природоохоронна організація у світі, що має близько 5 мільйонів працівників та добровольців по всьому світу, які працюють у понад 120 країнах, зокрема й в Україні.