В украинских аэропортах увеличился пассажиропоток, – Мининфраструктуры

В 2019 году украинские аэродромы посетили 24,3 миллиона пассажиров. Это на 18,5% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своем сайте.

Всего в 2019 году украинские аэропорты посетили 24,5 миллиона пассажиров. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году – тогда аэропорты перевезли 12,9 миллиона пассажиров.

Интересно также: В Борисполе задержали женщину с партией экстази в сладостях: фото

В 2019 году было совершено 102 600 коммерческих рейсов, из них 86 200 – международные. Больше всего людей обслужил аэропорт "Борисполь", а именно 15 260 281 пассажир. А международный аэропорт Харьков обслужил 1,3 миллиона пассажиров, это на 40% больше, чем в 2018 году.



Украинские аэропорты обслуживают все больше пассажиров / Инфографика mtu.gov.ua