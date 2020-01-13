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      В украинских аэропортах увеличился пассажиропоток, – Мининфраструктуры

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      Украинские аэропорты обслужили 24,5 миллиона пассажиров в 2019 году, – Министерство инфраструктуры / mtu.gov.ua

      В 2019 году украинские аэродромы посетили 24,3 миллиона пассажиров. Это на 18,5% больше, чем в 2018 году.

      Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своем сайте.

      Всего в 2019 году украинские аэропорты посетили 24,5 миллиона пассажиров. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году – тогда аэропорты перевезли 12,9 миллиона пассажиров.

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      В 2019 году было совершено 102 600 коммерческих рейсов, из них 86 200 – международные. Больше всего людей обслужил аэропорт "Борисполь", а именно 15 260 281 пассажир. А международный аэропорт Харьков обслужил 1,3 миллиона пассажиров, это на 40% больше, чем в 2018 году.

      аеропорти пасажиропотік
      Украинские аэропорты обслуживают все больше пассажиров / Инфографика mtu.gov.ua

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Статистика
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