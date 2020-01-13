В українських аеропортах збільшився пасажиропотік, – Мінінфраструктури

У 2019 році українські летовища відвідали 24,3 мільйона пасажирів. Це на 18,5% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України на своєму сайті.

Загалом у 2019 році українські аеропорти відвідали 24,3 мільйона пасажирів. Це майже вдвічі більше, ніж у 2016 році – тоді аеропорти перевезли 12,9 мільйона пасажирів.

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У 2019 році було здійснено 102 600 комерційних рейсів, з них 86 200 – міжнародні. Найбільше людей обслужив аеропорт "Бориспіль", а саме 15 260 281 пасажира. А міжнародний аеропорт Харків обслужив 1,3 мільйона пасажирів, це на 40% більше, ніж у 2018 році.



Українські аеропорти обслуговують все більше пасажирів / Інфографіка mtu.gov.ua