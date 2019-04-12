20:45
12 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин
      Вєсті Кремля
      21:57, 11 апреля
      Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      21:08, 11 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      В украинской армии вводят новую награду – медаль "За ранение"

      67 Читати новину українською
      Украинских военных будут награждать новой медалью – "За ранение"
      Украинских военных будут награждать новой медалью – "За ранение" / Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ

      Министерство обороны Украины вводит новую военную награду – медаль "За ранение". Эта медаль станет первой в системе реформирования армейских наград.

      Количество и степень тяжести ранений будут определяться веточками, которые крепятся на ленте медали или планке – белая или серебряная веточка для легких ранений, желтая или золотая – для тяжелых. А на планке для повседневной формы одежды – только одна за самое тяжелое ранение, сообщили в ВСУ.

      Читайте также: Пленных украинских моряков отметили государственными наградами

      На аверсе медали изображен трезубец на фоне двух скрещенных мечей острием вверх и тернового венца. На реверсе – надпись "За жертву крови в боях за свободу Украины" и номер, предназначенный для контроля и исключения подделок.

      Утверждает награждения лично министр обороны или должностное лицо, назначенное министром. Это может быть и начальник военного комиссариата для вручения на месте.

       

      blog_ava
      Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      сегодня
      7735
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Награды
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      сегодня , 20:30 Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      Світлана Попова 25
      Кто твой кандидат в президенты: тест
      сегодня , 19:57 Кто твой кандидат в президенты: тест
      381
      Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      сегодня , 19:45 Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      Ольга Бродська 383
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 19:15 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 20539
      Бомба для Путина: чем грозят России новые санкции США
      сегодня , 18:30 Бомба для Путина: чем грозят России новые санкции США
      Сергій Фурса 425
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Лукьяновское СИЗО украсили цветами и поздравлениями
       27 ноября 2011 , 15:21 5
      Новый Jeep Wrangler уже в Украине
       4 октября 2018 , 10:16
      Динамо благодаря голу и ассисту Буэно в товарищеском матче обыграло Олимпик
       18 ноября 2018 , 14:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук