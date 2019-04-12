В украинской армии вводят новую награду – медаль "За ранение"

Министерство обороны Украины вводит новую военную награду – медаль "За ранение". Эта медаль станет первой в системе реформирования армейских наград.

Количество и степень тяжести ранений будут определяться веточками, которые крепятся на ленте медали или планке – белая или серебряная веточка для легких ранений, желтая или золотая – для тяжелых. А на планке для повседневной формы одежды – только одна за самое тяжелое ранение, сообщили в ВСУ.

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На аверсе медали изображен трезубец на фоне двух скрещенных мечей острием вверх и тернового венца. На реверсе – надпись "За жертву крови в боях за свободу Украины" и номер, предназначенный для контроля и исключения подделок.

Утверждает награждения лично министр обороны или должностное лицо, назначенное министром. Это может быть и начальник военного комиссариата для вручения на месте.