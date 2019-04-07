Пленных украинских моряков отметили государственными наградами

Пленных украинских моряков, которых россияне схватили в Азовском море, отметили государственными наградами: орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III степени, а также медалью "За воинскую службу Украине".

Награды украинским морякам присуждены за:

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• личные заслуги в укреплении национальной безопасности;

• мужество;

• высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга;

• личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении воинского долга;

• верность украинскому народу и военной присяге.

Высокая оценка государством мужества и самоотверженности пленных военнослужащих Украины послужит им хорошей моральной поддержкой и позволит достойно выдержать тяготы плена. При первой возможности адвокаты сообщат военнопленным о награждении,

– сообщил один из адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Наград удостоены:

Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костышин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.

Как украинские моряки оказались в плену в России?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". В российских плен попали 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО и сейчас удерживают там под стражей. Украинцы объявили себя военнопленными.