20:42
7 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Пленных украинских моряков отметили государственными наградами

      38 Читати новину українською
      Пленных украинских моряков наградили орденами и медалями
      Пленных украинских моряков наградили орденами и медалями / Громадське

      Пленных украинских моряков, которых россияне схватили в Азовском море, отметили государственными наградами: орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III степени, а также медалью "За воинскую службу Украине".

      Награды украинским морякам присуждены за:

      Читайте также: Святослав Вакарчук во время концерта обратился к родителям пленных моряков: видео

      • личные заслуги в укреплении национальной безопасности;
      • мужество;
      • высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга;
      • личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении воинского долга;
      • верность украинскому народу и военной присяге.

      Высокая оценка государством мужества и самоотверженности пленных военнослужащих Украины послужит им хорошей моральной поддержкой и позволит достойно выдержать тяготы плена. При первой возможности адвокаты сообщат военнопленным о награждении,
      – сообщил один из адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

      Наград удостоены:

      1. Роман Мокряк,
      2. Юрий Безъязычный,
      3. Андрей Артеменко,
      4. Андрей Эйдер,
      5. Богдан Головаш,
      6. Денис Гриценко,
      7. Василий Сорока,
      8. Богдан Небылица,
      9. Вячеслав Зинченко,
      10. Сергей Цибизов,
      11. Сергей Попов,
      12. Владислав Костышин,
      13. Андрей Опрыско,
      14. Андрей Драч,
      15. Олег Мельничук,
      16. Михаил Власюк,
      17. Виктор Беспальченко,
      18. Владимир Терещенко,
      19. Евгений Семидоцкий,
      20. Андрей Шевченко,
      21. Владимир Варимез,
      22. Сергей Чулиба,
      23. Юрий Будзило.

      Как украинские моряки оказались в плену в России?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". В российских плен попали 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО и сейчас удерживают там под стражей. Украинцы объявили себя военнопленными.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ МОРЯКАХ:
      •  
      blog_ava
      Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня
      47592
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Награды Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 3220
      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      102
      "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      сегодня , 19:43 "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      1074
      Дивовижна Західна Україна або Нам є чим пишатися: місця, про які має дізнатися кожен українець
      сегодня , 19:34 Дивовижна Західна Україна або Нам є чим пишатися: місця, про які має дізнатися кожен українець
      Ukrainer 726
      Мощный прорыв украинских бойцов, скептическая реакция западных СМИ на дебаты: топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Мощный прорыв украинских бойцов, скептическая реакция западных СМИ на дебаты: топ-5 видео недели
      279
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      МОН сократило госзаказ на студентов
       29 июня 2011 , 22:20
      День автомобилиста в Украине 2018: кого поздравлять
       28 октября 2018 , 08:45
      Украина останется без качественного топлива
       11 декабря 2018 , 11:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук