Пленных украинских моряков отметили государственными наградами
Пленных украинских моряков, которых россияне схватили в Азовском море, отметили государственными наградами: орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III степени, а также медалью "За воинскую службу Украине".
Награды украинским морякам присуждены за:
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• личные заслуги в укреплении национальной безопасности;
• мужество;
• высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга;
• личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении воинского долга;
• верность украинскому народу и военной присяге.
Высокая оценка государством мужества и самоотверженности пленных военнослужащих Украины послужит им хорошей моральной поддержкой и позволит достойно выдержать тяготы плена. При первой возможности адвокаты сообщат военнопленным о награждении,
– сообщил один из адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Наград удостоены:
- Роман Мокряк,
- Юрий Безъязычный,
- Андрей Артеменко,
- Андрей Эйдер,
- Богдан Головаш,
- Денис Гриценко,
- Василий Сорока,
- Богдан Небылица,
- Вячеслав Зинченко,
- Сергей Цибизов,
- Сергей Попов,
- Владислав Костышин,
- Андрей Опрыско,
- Андрей Драч,
- Олег Мельничук,
- Михаил Власюк,
- Виктор Беспальченко,
- Владимир Терещенко,
- Евгений Семидоцкий,
- Андрей Шевченко,
- Владимир Варимез,
- Сергей Чулиба,
- Юрий Будзило.
Как украинские моряки оказались в плену в России?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". В российских плен попали 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО и сейчас удерживают там под стражей. Украинцы объявили себя военнопленными.