Полонених українських моряків відзначили державними нагородами

Полонених українських моряків, яких росіяни схопили в Азовському морі, відзначили державними нагородами: орденами Богдана Хмельницького III ступеня і "За мужність" III ступеня, а також медаллю "За військову службу Україні".

Нагороди українським морякам присуджені за:

Читайте також: Святослав Вакарчук під час концерту звернувся до батьків полонених моряків: відео

особисті заслуги у зміцненні національної безпеки,

мужність,

високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку,

особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов'язку,

вірність українському народу і військовій присязі.

Висока оцінка державою мужності і самовідданості полонених військовослужбовців України послужить їм хорошою моральною підтримкою і дозволить гідно витримати тяготи полону. За першої можливості адвокати повідомлять військовополоненим про нагородження,

– повідомив один з адвокатів українських моряків Микола Полозов.

Нагород удостоєні:

Роман Мокряк, Юрій Без'язичний, Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василь Сорока, Богдан Небилиця, В'ячеслав Зінченко, Сергій Цибізов, Сергій Попов, Владислав Костишин, Андрій Оприско, Андрій Драч, Олег Мельничук, Михайло Власюк, Віктор Беспальченко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Андрій Шевченко, Володимир Варімез, Сергій Чуліба, Юрій Будзило.

Як українські моряки опинились у полоні в Росії? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У російських полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою. Українці оголосили себе військовополоненими.