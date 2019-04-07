Полонених українських моряків відзначили державними нагородами
Полонених українських моряків, яких росіяни схопили в Азовському морі, відзначили державними нагородами: орденами Богдана Хмельницького III ступеня і "За мужність" III ступеня, а також медаллю "За військову службу Україні".
Нагороди українським морякам присуджені за:
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- особисті заслуги у зміцненні національної безпеки,
- мужність,
- високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку,
- особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов'язку,
- вірність українському народу і військовій присязі.
Висока оцінка державою мужності і самовідданості полонених військовослужбовців України послужить їм хорошою моральною підтримкою і дозволить гідно витримати тяготи полону. За першої можливості адвокати повідомлять військовополоненим про нагородження,
– повідомив один з адвокатів українських моряків Микола Полозов.
Нагород удостоєні:
- Роман Мокряк,
- Юрій Без'язичний,
- Андрій Артеменко,
- Андрій Ейдер,
- Богдан Головаш,
- Денис Гриценко,
- Василь Сорока,
- Богдан Небилиця,
- В'ячеслав Зінченко,
- Сергій Цибізов,
- Сергій Попов,
- Владислав Костишин,
- Андрій Оприско,
- Андрій Драч,
- Олег Мельничук,
- Михайло Власюк,
- Віктор Беспальченко,
- Володимир Терещенко,
- Євген Семідоцький,
- Андрій Шевченко,
- Володимир Варімез,
- Сергій Чуліба,
- Юрій Будзило.
Як українські моряки опинились у полоні в Росії? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У російських полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою. Українці оголосили себе військовополоненими.