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      В Украину начали приезжать больше туристов: известны причины

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      Украину начали больше посещать туристы
      Украину начали больше посещать туристы / www.radiosvoboda.org

      Украину начали посещать больше туристов из приграничных стран, в частности из Европы, США, Индии и Японии. Всего туристический поток увеличился с 9,2% до 68%.

      В итоге за весь 2018 год в бюджет поступило дополнительных 90,7 миллионов гривен туристического сбора, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

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      Наиболее популярными среди туристов являются Закарпатская, Одесская и Харьковская области. Зато сами украинцы чаще всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

      На сколько увеличилось количество туристов из разных стран

      Первое место заняла Испания. Количество путешественников из этой страны увеличилось на 68%. Немалые результаты показали также Индия (на 57,4%), Великобритания (на 47,3%), Китай (на 38,8%) и Япония (на 38,3%). Туристы из Литвы, Израиля, США, Италии, Германии и Франции также стали чаще посещать Украину.

      Почему это произошло

      Такие изменения в структуре туристического потока связывают с результатом продвижения Украины на международном туристическом рынке. Кроме того, увеличение предложений прямого и бюджетного авиасообщения тоже сыграли немалую роль.

      К слову, все больше иностранных авиаперевозчиков увеличивают количество рейсов из и в Украину. Недавно венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила об открытии рейсов из Киева в Грецию. Лоукостер будет летать в Салоники и Афины. А отечественный Yanair планирует запустить новые рейсы из Одессы в Ереван. Летнее расписание стартует 20 мая из Одессы. Авиакомпания Turkish Airlines также увеличила количество прямых рейсов между Стамбулом и Киевом.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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