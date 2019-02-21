В Україну почали приїжджати більше туристів: відомі причини

Україну почали відвідувати більше туристів з не прикордонних країн, зокрема з Європи, США, Індії та Японії. Загалом туристичний потік збільшився від 9,2% до 68%.

У підсумку за весь 2018 рік до бюджету надійшло додаткових 90,7 мільйона гривень туристичного збору, повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Найбільш популярними серед туристів є Закарпатська, Одеська та Харківська області. Натомість самі українці найбільше відвідують Київську, Львівську, а також Полтавську, Черкаську та Дніпропетровську області.

На скільки збільшилася кількість туристів з різних країн

Перше місце посіла Іспанія. Кількість мандрівників з цієї країни збільшилася на 68%. Чималі результати показали також Індія (на 57,4%), Великобританія(на 47,3%), Китай (на 38,8%) та Японія (на 38,3%). Туристи з Литви, Ізраїля, США, Італії, Німеччини та Франції також почали частіше відвідувати Україну.

Чому це відбулося

Такі зміни в структурі туристичного потоку пов'язують з результатом просування України на міжнародному туристичному ринку. Крім того збільшення пропозицій прямого та бюджетного авіасполучення теж відіграли чималу роль.

До слова, все більше закордонних авіаперевізників збільшують кількість рейсів з та до України. Нещодавно угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття рейсів з Києва в Грецію. Лоукостер буде літати в Салоніки та Афіни. А вітчизняний Yanair планує запустити нові рейси з Одеси до Єревана. Літній розклад стартує 20 травня з Одеси. Авіакомпанія Turkish Airlines також збільшила кількість прямих рейсів між Стамбулом і Києвом.