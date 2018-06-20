В Украину не пустили двух российских актеров
Пограничники 19 июня поймали двух российских актеров, которые незаконно пересекли государственную границу Украины в Крыму.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Одним из нарушителей оказался российский актер Борис Каморзин. Он в 2015 году посещал оккупированный полуостров для съемок. Его поймали во время оформления пассажиров рейса "Минск – Киев" в "Жулянах".
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Еще одного нарушителя – каскадера Сергея Михайлова, который также посещал Крым в 2015, задержали правоохранители Белгород-Днестровского отряда.
Обоим россиянам запретили въезд в Украину сроком на три года.
Источник: 24 Канал
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