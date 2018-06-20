В Україну не впустили двох російських акторів
Прикордонники 19 червня впіймали двох російських акторів, які незаконно перетнули державний кордон України в Криму.
Про це повідомили у прес-службі відомства.
Одним з порушників виявився російський актор Борис Каморзін. Він у 2015 році відвідував окупований півострів задля зйомок. Його впіймали під час оформлення пасажирів рейсу "Мінськ – Київ" у "Жулянах".
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Ще одного порушника – каскадера Сергія Михайлова, який також відвідував Крим у 2015, затримали правоохоронці Білгород-Дністровського загону.
Обом росіянам заборонили в’їзд в Україну строком на три роки.
Джерело: 24 Канал
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