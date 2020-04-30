В Украину прибыл последний рейс из Китая, организованный Офисом Президента

В аэропорт "Борисполь" рейсом из Китая прибыли 400 тысяч респираторов и 50 тысяч защитных щитков для медиков. Это последний рейс, который организовал Офис Президента, в дальнейшем этим будет заниматься Минздрав.

Всего в Украину во время вспышки коронавируса прибыли 25 самолетов с медсредствами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, информирует пресс-служба ОПУ.

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Говорится о грузах, которые приобрел Офис Президента за деньги благотворительных организаций. Кроме этого, Тимошенко пояснил, что этими рейсами доставляли и грузы, которые закупал бизнес для помощи своим регионам.

Мы позволили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Прежде всего, это обычные маски для населения. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации,

– сказал Кирилл Тимошенко.

Отметим, что предыдущий рекордный по объему груз медсредств прибыл в Украину 23 апреля на самолете Ан-225 "Мрия".

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