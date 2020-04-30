В Украину прибыл последний рейс из Китая, организованный Офисом Президента
В аэропорт "Борисполь" рейсом из Китая прибыли 400 тысяч респираторов и 50 тысяч защитных щитков для медиков. Это последний рейс, который организовал Офис Президента, в дальнейшем этим будет заниматься Минздрав.
Всего в Украину во время вспышки коронавируса прибыли 25 самолетов с медсредствами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, информирует пресс-служба ОПУ.
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Говорится о грузах, которые приобрел Офис Президента за деньги благотворительных организаций. Кроме этого, Тимошенко пояснил, что этими рейсами доставляли и грузы, которые закупал бизнес для помощи своим регионам.
Мы позволили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Прежде всего, это обычные маски для населения. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации,
– сказал Кирилл Тимошенко.
Отметим, что предыдущий рекордный по объему груз медсредств прибыл в Украину 23 апреля на самолете Ан-225 "Мрия".
Почему возник скандал с "Мрией"
- На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большой медицинский груз из Китая. Маски из этого рейса, который может войти в историю, как рекордный по объему, продаются в торговой сети "Эпицентр".
- Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам с предложением покупать медицинские товары у его компании "Эпицентр К". Копию этого письма опубликовало издание "Украинская правда".
- Помощница Александра Гереги Ольга Григорьева сообщила, что письмо на имя Кличко было единственным. Его отправка председателю КГГА была ошибкой другой помощницы, и в этом деле сейчас разбираются.
- В Офисе Президента объяснили, что за рейс, который, к слову, стоил до одного миллиона долларов, заплатили не из государственного бюджета, а средствами предпринимателей. Соответственно, поэтому часть груза и была коммерческого назначения.