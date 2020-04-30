В Україну прибув останній рейс із Китаю, організований Офісом Президента
В аеропорт "Бориспіль" рейсом з Китаю прибули 400 тисяч респіраторів та 50 тисяч захисних щитків для медиків. Це останній рейс, який організував Офіс Президента, надалі цим займатиметься МОЗ.
Загалом в Україну під час спалаху коронавірусу прибули 25 літаків із медзасобами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, інформує пресслужба ОПУ.
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Мовиться про вантажі, які придбав Офіс Президента за гроші благодійних організацій. Окрім цього, Тимошенко пояснив, що цими рейсами доправляли і вантажі, які закуповував бізнес для допомоги своїм регіонам.
Ми дали змогу комерційним організаціям, насамперед, мережам аптек та ритейлерам, привозити вантажі. Найперше, це звичайні маски для населення. Саме ці літаки, перельоти з Китаю до України, оплачують комерційні організації,
– сказав Кирило Тимошенко.
Постачанням медзасобів займатиметься МОЗ / Фото Офісу Президента
З Китаю прибули респіратори та захисні щитки / Фото Офісу Президента
Зазначимо, що попередній рекордний за обсягом вантаж медзасобів прибув до України 23 квітня на літаку Ан-225 "Мрія".
Чому виник скандал з "Мрією"
- Минулого тижня літак "Мрія" доставив до України великий медичний вантаж з Китаю. Маски з цього рейсу, який може увійти в історію, як рекордний за обсягом, продаються у торговій мережі "Епіцентр".
- Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам з пропозицією купувати медичні товари у його компанії "Епіцентр К". Копію цього листа опублікувало видання "Українська правда".
- Помічник Олександра Гереги Ольга Григор’єва повідомила, що лист на ім’я Кличка був єдиним. Його надсилання голові КМДА було помилкою іншої помічниці, і в цій справі наразі розбираються.
- У Офісі Президента пояснили, що за рейс, який до слова, коштував до одного мільйона доларів, заплатили не з державного бюджету, а за кошти підприємців. Відповідно, тому частина вантажу і була комерційного призначення.