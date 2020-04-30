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      В Україну прибув останній рейс із Китаю, організований Офісом Президента

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      До України прибув літак із засобами захисту 30 квітня 2020
      Це останній рейс, який організовує Офіс Президента / Пресслужба ОПУ

      В аеропорт "Бориспіль" рейсом з Китаю прибули 400 тисяч респіраторів та 50 тисяч захисних щитків для медиків. Це останній рейс, який організував Офіс Президента, надалі цим займатиметься МОЗ.

      Загалом в Україну під час спалаху коронавірусу прибули 25 літаків із медзасобами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, інформує пресслужба ОПУ.

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      Мовиться про вантажі, які придбав Офіс Президента за гроші благодійних організацій. Окрім цього, Тимошенко пояснив, що цими рейсами доправляли і вантажі, які закуповував бізнес для допомоги своїм регіонам.

      Ми дали змогу комерційним організаціям, насамперед, мережам аптек та ритейлерам, привозити вантажі. Найперше, це звичайні маски для населення. Саме ці літаки, перельоти з Китаю до України, оплачують комерційні організації,
      – сказав Кирило Тимошенко.

      вантаж Китаю
      Постачанням медзасобів займатиметься МОЗ / Фото Офісу Президента

      вантаж з Китаю
      З Китаю прибули респіратори та захисні щитки / Фото Офісу Президента

      Зазначимо, що попередній рекордний за обсягом вантаж медзасобів прибув до України 23 квітня на літаку Ан-225 "Мрія".

      Чому виник скандал з "Мрією"

      • Минулого тижня літак "Мрія" доставив до України великий медичний вантаж з Китаю. Маски з цього рейсу, який може увійти в історію, як рекордний за обсягом, продаються у торговій мережі "Епіцентр".
      • Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам з пропозицією купувати медичні товари у його компанії "Епіцентр К". Копію цього листа опублікувало видання "Українська правда". 
      • Помічник Олександра Гереги Ольга Григор’єва повідомила, що лист на ім’я Кличка був єдиним. Його надсилання голові КМДА було помилкою іншої помічниці, і в цій справі наразі розбираються.
      • У Офісі Президента пояснили, що за рейс, який до слова, коштував до одного мільйона доларів, заплатили не з державного бюджету, а за кошти підприємців. Відповідно, тому частина вантажу і була комерційного призначення.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Офіс Президента авіація
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