В Україну прибув останній рейс із Китаю, організований Офісом Президента

В аеропорт "Бориспіль" рейсом з Китаю прибули 400 тисяч респіраторів та 50 тисяч захисних щитків для медиків. Це останній рейс, який організував Офіс Президента, надалі цим займатиметься МОЗ.

Загалом в Україну під час спалаху коронавірусу прибули 25 літаків із медзасобами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, інформує пресслужба ОПУ.

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Мовиться про вантажі, які придбав Офіс Президента за гроші благодійних організацій. Окрім цього, Тимошенко пояснив, що цими рейсами доправляли і вантажі, які закуповував бізнес для допомоги своїм регіонам.

Ми дали змогу комерційним організаціям, насамперед, мережам аптек та ритейлерам, привозити вантажі. Найперше, це звичайні маски для населення. Саме ці літаки, перельоти з Китаю до України, оплачують комерційні організації,

– сказав Кирило Тимошенко.



Постачанням медзасобів займатиметься МОЗ / Фото Офісу Президента



З Китаю прибули респіратори та захисні щитки / Фото Офісу Президента

Зазначимо, що попередній рекордний за обсягом вантаж медзасобів прибув до України 23 квітня на літаку Ан-225 "Мрія".

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