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В Украину пришло тепло, а с ним и оттепель

12:28, сегодня 363 Читати новину українською

Синоптики прогнозируют в Украине тепло, а с ним и оттепель. На большей части территории Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Сегодня, 12 марта, в Украине будут дожди и сильный ветер на западе страны, а также в Винницкой, Житомирской и Одесской областях. Вечером осадки дойдут и до Киевщины. Уже завтра, 13 марта, осадки перекочуют на восток страны.

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Самой высокой температура будет на Западе, там температура на столбиках термометров поднимется до 14 градусов.

Завтра этот атмосферный фронт дальше будет двигаться по территории Украины. Поэтому на правобережной части – дожди, а на северо-востоке – еще и с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков,
– отметила синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Голеня.

Тем временем, из-за значительного потепления в Карпатах следующие два дня возможен сход лавин. Поэтому туристов предупреждают не выходить далеко в горы.

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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