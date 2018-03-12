До України прийшло тепло, а з ним і відлига

Синоптики прогнозують в Україні тепло, а з ним і відлигу. На більшій частині території України очікують дощі та сильний вітер.

Сьогодні, 12 березня, в Україні будуть дощі і сильний вітер на заході країни, а також у Вінницькій, Житомирській та Одеській областях. Ввечері опади дійдуть і до Київщини. Вже завтра, 13 березня, опади перекочують на схід країни.

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Найвищою температура буде на Заході, там температура на стовбчиках термометрів підніметься до 14 градусів.

Завтра цей атмосферний фронт далі буде рухатися по території України. Тому на правобережній частині – дощі, а на північному сході – ще й з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів,

– зазначила синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Голеня.

Тим часом, через значне потепління у Карпатах наступні два дні можливе сходження лавин. Тож туристів застерігають не виходити далеко в гори.