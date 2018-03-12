Прогноз погоди на 12 березня: тепло, але зі штормовим вітром
12 березня Україна потрапить під вплив західної вологої циклонічності. У понеділок на заході України переважатиме низький атмосферний тиск, дощі та сильний вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Зокрема, атмосферний фронт циклону досягне західних областей, а також Вінниччину, Житомирщину, Одещину. А ввечері 12 березня дійде до Київщини.
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Вітер буде південного та південно-східного напрямку, помірний, до сильного. Місцями пориви сягатимуть штормових поривів до 15-20 м/с.
При цьому 12 березня на заході буде найтепліше до +9…+14, на півдні +5…+10 градусів, у центрі +3…+8 градусів, на сході -1…+4 градуси, на півночі +2…+7 градусів.
У Києві в понеділок буде хмарно, а ввечері можливий дощ та сильний вітер.
Прогноз погоди на понеділок, 12 березня, у містах України:
Ужгород – +11…+14
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +7…+9
Вінниця – +7…+9
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +9…+12
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +6…+8
Чернігів – 4…+6
Суми – 3…+5
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – 0…+2
Луганськ – _1…+1
Харків – 0…+2
Київ – +5…+7