В Україну повернуться морози
Морози в Україну повернуться в ніч на 11 березня, а далі – 17-19 березня очікується тимчасовий "морозний реванш".
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, вже у ніч на 11 березня – з суботи на неділю температура повітря з "плюсів" опуститься до -2... -5 градусів морозу. Тож вранці у неділю буде дуже слизько.
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Не хотілося, але заради об'єктивності, скажу: в Україні, окрім західної частини, протягом 17-19 березня очікується тимчасовий морозний реванш,
– зазначила Діденко.
Синоптик додала, що незабаром озвучить детальний прогноз щодо незначного повернення в зиму, яке припаде на суботу – понеділок 17-19 березня.
До слова, погода в суботу, 10 березня, в одну частину України принесе тепло та сонце, а в іншу – дощі та навіть нічні опади у вигляді мокрого снігу. Так, сонячно буде у західних областях, а похмуро та з дощами – на сході та півночі.
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