Прогноз погоди на 10 березня: сонячно на заході України та дощі на сході
Погода в суботу, 10 березня, в одну частину України принесе тепло та сонце, а в іншу – дощі та навіть нічні опади у вигляді мокрого снігу. Так, сонячно буде у західних областях, а похмуро та з дощами – на сході та півночі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона уточнила, що 10 березня у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях очікується помірний мокрий сніг. Як зазначила синоптик, це означає, що ситуація на дорогах ускладниться.
Читайте також: Рятувальники попереджають про підйом рівня води у шести областях
Практично по всій Україні прогнозуються тумани. На півночі, сході – місцями ожеледь. На дорогах – ожеледиця. Вітер західного, північно-західного напрямку 3-8 метрів на секунду.
Температура повітря 10 березня вдень на заході становитиме +5+11 градусів, на півдні –+7+13, на півночі – -1+4, на сході – 0+8, у центрі – +3+6.
Погода у Києві в суботу буде вологою з періодичними невеликими опадами, вдень в межах +2+5 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 10 березня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +7…+9
Житомир – +4…+6
Вінниця – +7…+9
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +2…+4
Суми – -1…+1
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – 0…+2
Київ – +3…+5
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00