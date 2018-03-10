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Прогноз погоди на 10 березня: сонячно на заході України та дощі на сході

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Погода 10 березня в Україні
Погода 10 березня в Україні / Фото з вільних мереж

Погода в суботу, 10 березня, в одну частину України принесе тепло та сонце, а в іншу – дощі та навіть нічні опади у вигляді мокрого снігу. Так, сонячно буде у західних областях, а похмуро та з дощами – на сході та півночі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона уточнила, що 10 березня у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях очікується помірний мокрий сніг. Як зазначила синоптик, це означає, що ситуація на дорогах ускладниться.

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Практично по всій Україні прогнозуються тумани. На півночі, сході – місцями ожеледь. На дорогах – ожеледиця. Вітер західного, північно-західного напрямку 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря 10 березня вдень на заході становитиме +5+11 градусів, на півдні –+7+13, на півночі – -1+4, на сході – 0+8, у центрі – +3+6.

Погода у Києві в суботу буде вологою з періодичними невеликими опадами, вдень в межах +2+5 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 10 березня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +7…+9

Житомир – +4…+6

Вінниця – +7…+9

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +2…+4

Суми – -1…+1

Полтава – +2…+4

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – 0…+2

Київ – +3…+5

Прогноз погоди в Україні на 10 березня
Прогноз погоди на 10 березня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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