Прогноз погоды на 10 марта: солнечно на западе Украины и дожди на востоке
Погода в субботу, 10 марта, в одну часть Украины принесет тепло и солнце, а в другую – дожди и даже ночные осадки в виде мокрого снега. Так, солнечно будет в западных областях, а мрачно и с дождями – на востоке и севере.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она уточнила, что 10 марта в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях ожидается умеренный мокрый снег. Как отметила синоптик, это означает, что ситуация на дорогах осложнится.
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Практически по всей Украине прогнозируются туманы. На севере, востоке – местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер западного, северо-западного направления 3-8 метров в секунду.
Температуре воздуха 10 марта днем на западе составит +5 ... +11 градусов, на юге – +7 ... +13, на севере – +1 ... +4, на востоке – 0 ... 8, в центре – +3 ... +6.
Погода в Киеве в субботу будет влажной с периодическими небольшими осадками, днем в пределах +2 ... +5 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 10 марта, в городах Украины:
Ужгород – +7…+9
Львов – +8…+10
Ивано-Франковск – +8…+10
Тернополь – +8…+10
Черновцы – +9…+11
Хмельницкий – +8…+10
Луцк – +8…+10
Ровно – +7…+9
Житомир – +4…+6
Винница – +7…+9
Одесса – +7…+9
Николаев – +7…+9
Херсон – +6…+8
Симферополь – +6…+8
Кропивницкий – +4…+6
Черкассы – +4…+6
Чернигов – +2…+4
Сумы – -1…+1
Полтава – +2…+4
Днепр – +4…+6
Запорожье – +6…+8
Донецк – +3…+5
Луганск – +2…+4
Харьков – 0…+2
Киев – +3…+5