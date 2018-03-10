Прогноз погоды на 10 марта: солнечно на западе Украины и дожди на востоке

Погода в субботу, 10 марта, в одну часть Украины принесет тепло и солнце, а в другую – дожди и даже ночные осадки в виде мокрого снега. Так, солнечно будет в западных областях, а мрачно и с дождями – на востоке и севере.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что 10 марта в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях ожидается умеренный мокрый снег. Как отметила синоптик, это означает, что ситуация на дорогах осложнится.

Читайте также: Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в шести областях

Практически по всей Украине прогнозируются туманы. На севере, востоке – местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер западного, северо-западного направления 3-8 метров в секунду.

Температуре воздуха 10 марта днем ​​на западе составит +5 ... +11 градусов, на юге – +7 ... +13, на севере – +1 ... +4, на востоке – 0 ... 8, в центре – +3 ... +6.

Погода в Киеве в субботу будет влажной с периодическими небольшими осадками, днем ​​в пределах +2 ... +5 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 10 марта, в городах Украины:

Ужгород – +7…+9

Львов – +8…+10

Ивано-Франковск – +8…+10

Тернополь – +8…+10

Черновцы – +9…+11

Хмельницкий – +8…+10

Луцк – +8…+10

Ровно – +7…+9

Житомир – +4…+6

Винница – +7…+9

Одесса – +7…+9

Николаев – +7…+9

Херсон – +6…+8

Симферополь – +6…+8

Кропивницкий – +4…+6

Черкассы – +4…+6

Чернигов – +2…+4

Сумы – -1…+1

Полтава – +2…+4

Днепр – +4…+6

Запорожье – +6…+8

Донецк – +3…+5

Луганск – +2…+4

Харьков – 0…+2

Киев – +3…+5



Прогноз погоды на 10 марта от Укргидрометцентра